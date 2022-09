Tarmo Soomere ⟩ Ukraina vajab Eesti kogemust teadussüsteemi muutmisel

Sündmused Ukrainas on keeramas külge, mis nõuab mõtlemist, kuidas riik uuesti üles ehitada. Selleks on palju võimalusi. Üks on kindel: see Ukraina, mis kandis nõukogude aja pitserit koos ebaefektiivsuse, minnalaskmise, korruptsiooni ja muude hädadega, peab jääma ajaloo kolikambrisse.