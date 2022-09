JUHTKIRI ⟩ Lääs peab pingutama, et Peking ei hüppaks Moskvaga ühte leeri

Xi ja Putin kohtusid eile Samarkandis Shanghai koostööorganisatsiooni kohtumise raames. Uudisteagentuuride teatel ütles Putin, et mõistab Hiina küsimusi ja muresid Ukraina sõja pärast. Järelikult on Hiina neid muresid Moskvale ka väljendanud ega usu ammu Vene valitsuse juttu «sõjalisest erioperatsioonist».

Hiina on alati väljendanud seisukohta, et riikide suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus on puutumatu. Xi tegi enne eilset kohtumist ka visiidi Kasahstani, kus Venemaa mõju kardetakse, ja rõhutas sealgi riigi suveräänsuse tähtsust.

On ka selge, et Putin vajab Hiinat rohkem kui Xi Jinping Venemaad. Ehkki Hiina pearivaal on USA ja hiinlased näevad NATO abi Ukrainale negatiivselt, mõistavad nad, et isoleerides end lääne majanduses toetusega Venemaale, osutuvad nad kaotajaks. Lisaks võidakse Hiina sees hakata üha rohkem esitama Xi’le küsimusi, kas on ikka mõtet ennast kaotaja ehk Venemaaga enam siduda.

Samas on Xi alates oma presidendiks saamisest 2013. aastal kohtunud Putiniga 39 korda, ent USA presidendi Joe Bideniga veel mitte kordagi. Liiatigi on Hiina-Vene kaubandus kasvanud alates sõja puhkemisest Ukrainas. Eilegi teatasid Venemaa ja Hiina koostöö jätkumisest.

Need märgid viitavad sellele, et Hiinal on Ukraina sõja valguses unikaalne positsioon. Hiina edasine käitumine võib jätta jälje Ukraina sõja edasisse saatusse.