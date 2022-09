Lauri Vahtre ⟩ Ärge tapke meie kirjakeelt!

Nii, nagu keegi kirjutab, nii ongi õige ja vabanenud eesti keele õpetajatest võib moodustada näiteks mõne väeosa või ujutada eesti keele õpetusega üle Ida-Virumaa koolid. Ainult et mida neil õpetada on? Kui õpilane ütleb: «Ma ei kommentaari», siis nii ongi õige.

Vaimustav. Või peaks siiski hoogu ja mõtleks järele, mis üldse on kirjakeel ning miks see välja mõeldi. Mõeldi nimelt selleks, et suurte murdeerinevustega, kuid siiski kokku kuuluv rahvas saaks enam-vähem ühtmoodi aru kirjalikust tekstist. Esialgu piiblist ja seadustest, siis paljust muustki. Kuidas keegi rääkis või erakirju kirjutas, oli igaühe enda asi, aga laiemaks tarbeks mõeldud teksti jaoks kehtestati ning kehtisid teatud reeglid. Need reeglid muutuvad ajas, kuid igal ajal on need konkreetsel kujul olemas.