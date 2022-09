Ants Frosch ⟩ Süvariik ja poliitiline korruptsioon on Siiami kaksikud

Mis on poliitiline korruptsioon, mida selle mõju ja tagajärgede tõttu riigile ja ühiskonnale ohtlikuks peetakse? Transparency International määratleb poliitilise korruptsiooni kui poliittasandi otsustajate võimu kuritarvitamise oma positsiooni, võimu, staatuse ja rikkuse nimel, mille saavutamiseks manipuleeritakse institutsioonide ja protseduurireeglitega ressursside jaotamisel ja rahastamisel. Poliitiline korruptsioon on hästi peidetud ja hõlmab endast nähtusi erakondade varjatud rahastamisest kuni klannipoliitikani kõrgete riiklike ametikohtade jagamisel. Poliitiline korruptsioon on tihedalt seotud ärimaailmaga, kuna üldjuhul motiveerivad seda just erasektoris ringlev raha ja selle isiklikuks või erakondlikuks otstarbeks kasutamise soov.