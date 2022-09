Anna-Kaisa Oidermaa ⟩ Vaimse tervise abi ei tohi muutuda luksuskaubaks

Eestis sureb suitsiidi tagajärjel igal aastal ligikaudu 200 inimest. See on rohkem, kui hukkub liiklusõnnetustes, tulekahjudes ja veeõnnetustes kokku. Oleme viimasel kümnendil jäänud ühtlasele tasemele, märgata on vaid raskuskeskme liikumist nooremasse ikka.

Sotsiaalministeerium on rohelises raamatus loonud visiooni Eesti vaimse tervise abi süsteemi jaoks. See on püramiid, mille vundament on eneseabi ja kogukondlik tugi. Esimesel korrusel on kohalikul tasandil osutatavad teenused, millele toetub esmatasandi abi. Katus on psühhiaatriline ravi, mis on kõige kallim ja mida vajab kõige väiksem osa inimestest.