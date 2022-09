Märt Läänemets ⟩ ÜRO süüdistus inimsusevastastes kuritegudes ajas Hiina marru

Dokument on saanud hinnanguid seinast seina. Seda on peetud liiga hambutuks ja vähekonkreetseks; selle koostajaid ja eriti paberi ilmumisega samal päeval ametist lahkunud inimõiguste ülemkomissari Michelle Bachelet’d on süüdistatud aruande avaldamisega venitamises ja Hiina nõudmistele järeleandmises. Mõned uiguuri aktivistid eksiilis peavad dokumendi puuduseks sedagi, et seal pole kordagi mainitud sõna «genotsiid», mille tunnuseid Hiina valitsuse aktsioonides uiguuri rahva vastu leiti näiteks poolteist aastat tagasi mõttekoja Newlines Institute raportis «Uiguuri genotsiid. Hiina-poolsete 1948. aasta genotsiidi konventsiooni rikkumiste uuring».