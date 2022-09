JUHTKIRI ⟩ Von der Leyeni energiakava ravib peltsebuli peltsebuliga

Euroopa Komisjon tahab küll otsustavalt piirata kogu Euroopa elektritarbimist, samas aga jääb üsna ähmaseks selles, et korrastada neid energiaturu põhimõtteid, mis on suures osas praeguse hinnatõusu põhjuseks – vabalt spekuleeritavad heitmekvoodid ja kõrgeima pakkuja põhimõttel toimiv energiabörs, mis toob paljudele tootjatele seninägematuid ülikasumeid, nagu ka valitsustele lisasissetulekut (mida siis kannatajatele toetusteks jagada).

Tundub, et Euroopa Komisjon ei soovi midagi ette võtta, et fikseerida (kas või ajutiselt) süsinikuheitmete kvoodi hind näiteks 30 eurole tonnist, nagu on soovitanud Poola, või arvutada elektri börsihinda tootjate kaalutud keskmise järgi, millel oleks reaalne ja kohene mõju elektrihinnale.

Kehtestada uusi administratiivseid meetmeid, et lahendada kriisi, mis on tekkinud vähemalt osalt varasema administratiivse sekkumise tõttu, on peltsebuli välja ajamine peltsebuliga. Rääkimata sellest, et see meenutab oma ebaratsionaalsuses plaanimajandust, mis lõpuks pidi samuti oma vigu parandama tarbimise piiramisega.