Andres Herkel ⟩ Kuidas me saame väljendada öeldamatut?

Elulookirjelduse järgi oli Nāgārdžuna ammutanud oma tarkuse Ussikuninga merealuses raamatukogus lugedes, ja kui ta dispuudis vastasele säru tegi, siis võlus ta selleks välja kuue kihvaga valge elevandi. Tänapäeval selliseid müüte mõistlikuks elulooülevaateks ei peeta. Ometi ei takista see umbes 2. sajandil elanud India budisti kõrvutamist kaasaja kõige mõjukamate mõtlejatega. Nāgārdžunaga on võrreldud muuhulgas Kurt Gödeli mittetäielikkuse teoreeme, mille järgi ei saa olemas olla süsteemi, mille kõik aluspõhimõtted on süsteemisiseselt tõestatud, kirjutab arvamustoimetaja Andres Herkel.