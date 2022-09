Jürgen Ligi ⟩ Kunstlikult vähendatud hind toob defitsiidi ja uue hinnatõusu

Kui Peeter Koppel kirjutas, et riigid on sunnitud kõrvale jätma ideoloogilise luksuse ja liikuma alati halvasti lõppevasse sotsialismi, olin mina juba kirja pannud vastupidise. Praegu eriti tuleks meeles pidada vaba ühiskonna põhimõtteid ning inimvajaduste püramiidi väärikuse tasandeid, kus on eneseteostus, tunnustus, kuuluvus. Ei Eestis ega Euroopas, ei keskmiselt ega rõhuvas enamuses pole me mingite hindade pärast taandatud baasvajaduste tasemele, kus väärtusruumil lasta laguneda.

Kogemus ütleb, et sotsialismis käib majandusseaduste ümberkirjutamise kihuga kaasas partei ja valitsuse püüd asendada seadust, mõista ise kohut, kirjutada ajalehti, ravida haigeid ja teha teadust. Politrukid, kes on seda Eestis teha püüdnud, nõuavad nüüd valitsuselt hindu. Ekspertide peale raiuvad nad, et ei võta neid absoluutselt tõsiselt, oma debativõimet demonstreerivad parlamendi asemel tänaval ning ähvardavad kodanikuallumatusega. Ja kõike määrav poliitiline tahe, võimude lahutamatus, riiklik õigusetus on muidugi ka Russki mir’i põhijooned, iga riigi saatuse sõltumine tema jõust üksikuna sinna otsa.

Tolles maailmas on ka energia odav. Aga vastupidi Martin Helme väidetavale, et see ongi kaasaegse tsivilisatsiooni alus, käib odav kütus maailmas kaasas enamasti stagnatsiooni ja vaesusega. Muidugi ei anna kallis kütus vahetut konkurentsieelist, kõrge areng tagatakse muuga, ent jõukamad ja õnnelikumad on rahvad, kes odavuse asemel tähtsustavad pakkumise ja tarbimise jätkusuutlikkust.