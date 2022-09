Ilmar Tomusk ⟩ Seadused kaitsevad eesti keelt, kuid ise peab ka pingutama

Viimasel ajal on keeleameti poole pöördunud inimesi, kelle hinnangul kohtab igal sammul märke võõrkeelte, eelkõige vene ja inglise keele imbumisest ühiskonnaellu. Küsitakse, kuivõrd või kas üldse on teiste keelte kasutamine eri valdkondades kooskõlas riigi keelepoliitika aluspõhimõtetega. Inglise keele suhtes ollakse leplikumad, kuid Venemaa kallaletungi järel Ukrainasse on suhtumine vene keelde muutunud.