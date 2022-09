Priit Sibul ⟩ Advokatuuri avalduse aluseks olnud analüüs ei päde

Advokatuur on oma analüüsis asunud õunu võrdlema apelsinidega ehk lastetoetust lasterikka pere toetusega, mis paistavad küll sarnased, kuid on oma sisult ja eesmärgilt erinevad. Isamaa eestvedamisel kavandatud lasterikka pere toetusega koheldakse kõiki samasuguseid peresid võrdselt. Plaanitav lasterikka pere toetus hoopis vähendab ebavõrdsust laste vahel, kes pärinevad suurest ja väiksest perest.

Esiteks tuleb mõista, mis on lastetoetus ja mis on lasterikka pere toetus. Lastetoetus on sotsiaalne meede, mille eesmärk on aidata Eesti peredel paremini toime tulla. Lasterikka pere toetus on aga rahvastikupoliitiline meede, mille eesmärk on hoiduda demograafilisest karist ja saavutada Eesti peredes sündimuse kasv.