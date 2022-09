Juhtkiri ⟩ Au Ukraina kangelastele: herójam sláva!

Nüüd on need ukrainakeelsed loosungid ilmakuulsad. Tervitame meiegi ja austame Ukraina sõdureid, kes hakkasid ülekaalukale Vene agressorile vastu ning on võõrväed Harkivi oblastist välja löönud.

Eraldi tuleb kiita ukrainlaste strateegilist küpsust. Jättes mulje, et vastupealetung käib lõunas ja kõigepealt on kavas tagasi vallutada Herson, peteti vaenlane ära ja anti jõuline löök hoopis idarindel. See oli suur hoop Vene varustusliinidele ning veel rohkem okupatsiooniväe moraalile.

Eeldatavalt on Ukraina väed nüüd valmis edu saavutama ka Hersonis ja, nagu Eerik-Niiles Kross tänases lehes kirjutab, Ukraina ei peatu, vaid vabastab lõpuks ka Krimmi.

Kahtlemata ei saa eesmärk olla väiksem kui kogu Ukraina territooriumi vabastamine, aga sinna on veel pikk maa minna. Sestap ei tohi edust saadud eufooria pimestada.

Paljude vaatlejate meelest on murrang sõjas siiski juba saavutatud ja sellel on vaieldamatu mõju kogu maailmale.

Euroopal ja lääneriikidel laiemalt tuleb end kokku võtta ja mõista, et külm talv ja kõrged energiahinnad on väike ohver Ukraina kangelaste eneseohverdusega võrreldes. Murrang annab ukrainlastele ja liitlastele lootust, et ükskord kõik lõpeb ja me saame võimaluse üles ehitada rahulikumat maailma.

