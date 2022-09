Jaak Aaviksoo ⟩ Vähe on riike, kus hariduskulud Eesti omasid ületaksid

Samal ajal on justkui märkamata tõsiasi, et Euroopa statistikaameti andmeil ulatuvad Eesti avaliku sektori hariduskulutused 6,6 protsendini SKTst, jäädes alla vaid Rootsile (7,0%) ja olles ühel pulgal Belgiaga. Euroopa Liidu keskmine on 5,0 protsenti ja naaberriigis Soomes 5,9 protsenti​ SKTst. Ka mujal maailmas on vähe riike, kus hariduskulud Eesti taset ületaks.