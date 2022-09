Indrek Teder ⟩ Vahetame Konstantin Pätsi pea tanki vastu

Päts ja ka kindral Laidoner olid mitmes seoses kinnitanud, et kui iseseisvus peaks ohtu sattuma, hakkab Eesti vastu. Kolm päeva enne Molotovi-Ribbentropi pakti tõdes Päts, et see, kes kõhkleb siis, kui on tarvis astuda võitlusse oma armsa kodumaa eest, ei ole enam Eesti mees või naine. Neid sõnu, mis, nagu me tagantjärele teame, olid lihtsalt populistlik propaganda, ta ise ei järginud. Selle asemel allkirjastas nn baaside lepingu, mille tulemusena lubas Eesti sügisel oma territooriumile kurjuse impeeriumi Venemaa (täpsemalt Nõukogude Liidu) baasid, kuhu paigaldati sisuliselt rohkem kui 25 000 sõdurit. Lepingu tegemine oli täiesti salastatud ja selle tegemisest eelnevalt rahvale teavet ei antud. Ametlikus retoorikas vohas optimism.