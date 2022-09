Eerik-Niiles Kross ⟩ Ukraina vabastab ka Krimmi

19. päeva tagasi kardeti venelaste läbimurdeid idas, Severodonetsk oli raskete kaitselahingute järel langenud ja oli ebaselge, kas ukrainlastel jätkub jõudu igal pool rinnet hoida. Olen sõja esimesest nädalast olnud sündmuste hindamisel ehk optimistlikum kui keskmine vaatleja ja saanud selle eest ka kriitikat, mis mõnikord on pannud kahtlema, kas äkki ikkagi hindan positiivseid märke üle ja negatiivseid alla. Ja peaaegu iga kord on ukrainlased näidanud, et olen olnud veel liigagi pessimistlik.