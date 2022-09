Priit Pullerits ⟩ Venemaa süüdimatud abistajad

Pehmelt öeldes jahmatav oli eelmise nädala lõpus teada saada, et Eesti endised koondislased Andrei Stepanov ja Jevgeni Novikov, kes mänginud mõlemad mitu hooaega ka Venemaa klubides, ajavad oma jalgpalliagentuuriga siiamaani agressorriigiga äri, nagu poleks sõda Ukrainas käimaski, vahendades sinna välismaa mängijaid. Tõsi on see, et ega Stepanov ja Novikov saa kedagi Venemaale tapiga saata; igaüks, kes sinna mängima läheb, peab selleks ise soovi ja valmisolekut ilmutama. Kuigi Stepanov ütles Postimehele oma tegevuse õigustuseks, et tema hoolitseb lihtsalt oma klientide eest ning aitab neid, ei võta see tema ega Novikovi pea kohalt ära küsimust, kas nad ise ei näe oma tegevuses moraalset kõlvatust.