Türann võib otsida lahkumisjuttu puhudes edasisi käike, sest tulevik on tundmatu. Tema ainus tugi pärast Putinit on Moskvas Rahvuskaart (Rosgvardija) ja selle juht Viktor Zolotov. Asjatundjad peavad opositsioonijuhi Boriss Nemtsovi tapmist (2015) just Kadõrovi ja Zolotovi ühiselt korraldatud kuriteoks. Kuid Rosgvardija on Putini loodud ja allub otse talle, mis tähendab, et pärast Putini langemist see Kadõrovit ei aita.