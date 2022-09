Tunne Kelam ⟩ Lääne pettekujutlused Iraaniga tuumaleppe sõlmimise osas on ohtlikud

Sõda oli kuulutatud, mõlemad pooled rindejoonele kaevunud, aga midagi ei toimunud. Lääneliitlastes hingitses lootus, et äkki saabki suurest sõjast hoiduda. Praegu võiks suhtluses Iraaniga toimuvat nimetada veidrate kokkulepete taotlemise perioodiks. Veider rahutaotlus, mis rajaneb jätkuval illusioonil, et suurema konflikti vältimiseks (loe: edasilükkamiseks) Lähis-Idas saab üha loota läbinisti agressiivse ja valeliku diktatuuri allkirjadele. See on lootus paberlikele kohustustele, mille võib Iraani kõrgeim vaimulik juht Khamenei iga hetk oma otsusega tühiseks kuulutada.