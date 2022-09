Philippe Jourdan ⟩ Kirik saab olla ainult inimelu poolt

Tegelikult on paavsti osalemine seotud teise aktuaalse probleemiga, Ukraina sõjaga. Algse plaani kohaselt pidi paavst Franciscus kohtuma Kasahstanis Moskva patriarhi Kirilliga, et arutada temaga, kuidas Ukrainas õiglaselt rahu saavutada. Paraku teatati hiljuti, et kohtumine – mis oleks pidanud toimuma juba juunis – jääb ära! Selle ärajäämine ei vähenda paavsti igatsust rahu saavutamise järele ning veendumust, et usuliidritel on selleks eriline vastutus ja võimalus.

Paavst on avaldanud soovi külastada Kiievit ning samuti minna Moskvasse, et pidada läbirääkimisi rahu saavutamiseks. Kõiki tema seisukohavõtte Ukraina sõja kohta ei ole alati väga hästi mõistetud ega vastu võetud, ei Eestis ega isegi Ukrainas. See meenutab reaktsioone Iraagi sõja ajast 2003. aastal, kui paavst Johannes Paulus II seisis väga resoluutselt suurte riikide sõttamineku vastu. Juba sel ajal leiti, et paavst eelistab rahu õiglusele ja demokraatiale, kaitseb diktaatoreid, keda keegi ei tohiks kaitsta. Aga isegi kui Tony Blair leidis, et maailm on parem koht ilma Saddamita, näitasid sündmused, et palju kergem on võita sõda kui saada rahu.