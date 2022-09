Kaido Pihlakas ⟩ Kas meie riigikaitseseadused on kooskõlas eriolukorra-sõjaseisukorra nõuetega?

Kahjuks ebapiisavalt! See on minu isiklik arvamus, kuid selles küsimuses on avaldatud seisukohti seinast seina. Samas tuleb tunnistada, et sõjakohtu küsimuse lahendamisega on asjaomased ministeeriumite ametnikud ja poliitikud tegelenud vahelduva eduga aastaid, kuid tänaseks ei ole veel suudetud lahendada kõiki probleeme riigikaitseseaduse ning sellega seonduvate teiste seaduste kavandatud muudatuste ja täienduste vastuvõtmiseks, kirjutab emeriitadvokaat ja reservkapten Kaido Pihlakas.