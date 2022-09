Tarmo Pikner ⟩ Unustage stabiilsus ja lõpetage kliimasõda

Sõber saunalaval hädaldas – just hakkas mingigi stabiilsus maa peale saabuma, kui inimkonnale saadeti kaela koroona. See hakkab vaikselt taanduma, kuid siis tuli Putin oma rašistliku sõjaga ja jälle on jama. Nagu veel hädasid vähe oleks, saabus tagatipuks augustikuu elektriarve. Siililegi selge, et kõige sellega ei tule toime ei üksi ega ka kollektiivselt.