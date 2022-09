JUHTKIRI ⟩ Ei saa me läbi Lätita (ja Venemaa meelest ei lähe)

Neid on raportis kirjeldatud ja Läti minister toob välja, et praegu pole rongiga Riiast Valka sõites head ühendust, et sõita edasi Tallinna. See on kentsakas ning sama ­probleemiga puutume kokku ju ka teistpidi liigeldes.

Seni on Eesti lätlastele töö ja eluolu poolest ligitõmbavam kui Läti eestlastele ehk meil on kõrgemad ­palgad ja sotsiaaltoetused. Samal ajal iseloomustab kummagi riigi ühiseid piiri­alasid ääremaastumine ja kaugus suurematest keskustest. Välja on toodud seegi, et piiriäärsetel aladel elab liiga vähe inimesi, mistõttu ei ­pälvi nende mured pealinnades piisavat ­tähelepanu.

Just piirialade koostöö peab andma nendele aladele elujõu ja siin on Valga-Valka kaksiklinnal ­­ainulaadne tähendus. Valga ja Valka koostöös ongi palju ära tehtud, aga raportis märgitakse ka seda, et linnu ühendav bussiliin jäi bürokraatia taha ning piiriüleste teede seisukord jätab soovida.

Suurte probleemide juurde ­tagasi tulles on aga Läti ja Eesti välisminist­ril ning valitsusel põhjust ­muretseda energiahindade tõusu pärast ja teha siingi paremate lahenduste nimel koostööd.