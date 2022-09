Jüri Kotšinev ⟩ Putin kehtestab uut loogikat, aga see ei kuku välja

Praegune Venemaa juht armastab pidada ajalooloenguid, et tõestada oma välispoliitika õigsust. Suhetes maailma suurriikide liidritega või siis oma alamate ja rahvaga üllatab ta sageli väljaütlemistes täielikult teineteisega vastuolus olevate «faktide» ja seisukohtadega. Viimase näitena võib tuua tema pöördumise Venemaa õppiva noorsoo poole 1. septembril. Vladimir Putin väitis, et Ukrainale kingiti nende territoorium ja võimalus luua oma riik 1917. aasta revolutsiooni järel. Samal ajal on üldteada tema seisukoht, et ukrainlased ja venelased on üks rahvus. Ukraina on Putini arvates lihtsalt emamaast Venemaast võõrandunud ääreala, mis on võõrdunud metropolist Moskvast nii kaugele, et mängib oma riiki ja väidab, et on omaette rahvusriik.