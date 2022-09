Roberta Metsola ⟩ Euroopa suudab enamat!

See hoiak on aidanud meil üle elada ka kõige rängemad katsumused, reageerida inimeste muredele ja tuua nende ellu tajutavaid muutusi. Euroopa olemuses on seada koostöö kõrgemale konkurentsist. See on taganud meile heaolu, tugeva demokraatia ja kindlalt kaitstud isikuvabadused. Viimastel aastatel oleme seisnud silmitsi pankade kokkuvarisemise, võlakriiside ja rändesurvega, millele järgnes ennenägematu üleilmne pandeemia. Kõik need kataklüsmid on pannud meid tihedamalt kokku hoidma ja muutnud meid tugevamaks.