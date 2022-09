Marko Šorin ⟩ Õpetajatööst ei tohi saada rikaste meeste elukaaslaste hobi!

Aeg on aru saada, et haridus ja kultuur on samasugune riigikaitse küsimus nagu tankidiviis või tipptasemel õhutõrje. Praegune valitsus ähvardab lasta välja surra kõigel sellel, mille eest oleks mõtet relvadega võidelda. Õpetajate Leht avaldas 26. augustil rodu ääretult nukraid fakte. Õpetajakoolituse läbinuist lähevad kooli tööle ainult pooled ja nemadki on nelja-viie aasta pärast läbi põlenud. Üle poole haridustöötajatest on viimasel ajal mõelnud töölt lahkumisele, kirjutab riigikogu liige Marko Šorin (KE).