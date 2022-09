Jüri Adams ⟩ Meie riigi vundament on viltu ja riigihoone ohtlikult kaldu

Narva tanki äraviimise lugu ei ole veel päriselt lõppenud. Aga see on hea võimalus tuletada meelde asjakohaseid kogemusi-õpetusi.

Narva tanki oleks saanud ära koristada alates hiljemalt 1991. aastast. Oli ju igati selge, et selline asi ei ole kooskõlas ei eesti rahva suhtumisega ega Eesti riigi huvidega. Aga jõuti selleni alles 30-aastase hilinemisega. Kogemus taoliste asjadega on: edasi lükkamine ja aja raiskamine ei päästa. See, mida on vaja teha, tuleb kunagi ikkagi ära teha.