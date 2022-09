RIINA SOLMAN ⟩ Kas turism on inimõigus?

Antud pealekaebuse puhul pole kahtlust, millise riigi huve see hetkel aktiivselt esindab. Vaevalt teeb Yana seda vaid lähenevatele valimistele mõeldes, nagu ta ühe oma erakonnakaaslase käitumist tõlgendada püüdis, ilmselt on see ikka südame kutse. Käesolev katse Eesti riiki ja rahvast mustata on aga vaid üks piinlik episood meie (!) europarlamentääri karjääris.

Enne seda mäletame tema 2013.a Vene uudisteportaali Baltija reporterile räägitut: «Eesti keelt kõneleb emakeelena 900 000 inimest. See on ohustatud keel ja väljasurev rahvas – selles on asi. Ma arvan ikka, et Mooses ei viinud asjata juute 40 aastat läbi kõrbe, kuni viimane ori suri, aga meil ei ole palju aega.»

«Riigis, kus elanike arv on võrreldav Moskva ühe linnaosa elanikega – 1 294 000 inimest –, on sündimus viimastel aastatel langenud 12 000 lapsele aastas. Igal aastal lahkub riigist umbes 5000 inimest ja rahvastik vananeb kontrollimatult.»