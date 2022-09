LOODUSFOTO ⟩ Vandersell kaugelt Põhjast tuli ja peatus korraks meil

Jaan Spiegel on Kadrina mees, kelle pensionäripõlve aitavad aktiivselt sisustada fotoretked Põhja-Eesti rannikule. Rannikul peatuvad kahlajate pildile püüdmine on väljakutse, mille ta võimaluse korral alati vastu võtab. FOTO: Jaan Spiegel

Lindude ränne on täies hoos. See algas juba augustis, mil suvi oli veel meie mail täisjõus. Arktikas aga on sel ajal hommikuti maa härmas ning sadada võib juba lundki. Külm ajab rändlinnud liikuma, kirjutab bioloog Rein Kuresoo saateks Jaan Spiegeli fotole.