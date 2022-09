Tiit Tammaru ⟩ Kuidas mõjutab Ukraina põgenike saabumine Eesti rahvuskoosseisu?

ÜRO pagulasorganisatsiooni UNCHR andmetel on Ukrainast alates sõja puhkemisest lahkunud enam kui seitse miljonit inimest, kellest enamik on peatunud lähiriikides. Kõige enam ehk 2,5 miljonit ukrainlast on sattunud Venemaale, enamik neist sunniviisiliselt. Eesti jagu Ukraina põgenikke elab Poolas ning üle 100 000 liikmega kogukonnad on tekkinud veel Saksamaal, Hispaanias, Itaalias, Tšehhi Vabariigis ja Bulgaarias. Enam kui neli miljonit Ukraina põgenikku on palunud uues asukohariigis varjupaika. Venemaa on tekitanud Ukrainale korvamatuid demograafilisi kaotusi.