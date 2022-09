Erkki Koort ⟩ Ukraina haaras initsiatiivi välksõja strateegiaga

Ukraina on asunud pealetungile ning õigus on nendel, kes ütlesid, et selle käigus ei maksa oodata suurte väekoondiste minekut II maailmasõja stiilis rünnakule. Ukraina on praeguseks näidanud pigem II maailmasõja stiilis välksõda, kirjutab ajakirjanik Erkki Koort.