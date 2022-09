JUHTKIRI ⟩ Eesti esindaja Euroopa Kontrollikotta võiks saada ametisse läbipaistvalt

Koalitsioonipartnerid Reformierakond ja Isamaa on sattunud konflikti sellepärast, et Reformierakonna kandidaat Euroopa Kontrollikotta rahandusminister Keit-Pentus Rosimannus on määratud Eesti esindajaks kiirustades ja riigikontrolöri ebapiisavalt, vaid telefoni teel informeerides. Isamaa arvates määras Pentus-Rosimannus sisuliselt ennast ise sellesse ametisse ning see rikub korruptsioonivastaseid reegleid.

Postimees on seisukohal, et Eesti esindaja Euroopa Kontrollikojas on väärikas ametikoht ja ühiskonnal peaks olema piisavalt aega kandidaatide üle arutada. Pentus-Rosimannuse kandidatuur ei ole ilmtingimata halb, kuid tema ametisse saamine ei tohiks juhtuda päris kinniste uste taga. Kinnisus ja kiirus ametite määramisel vähendavad inimeste usaldust oma riigi vastu. Kriisis tuleb selliseid asju vältida.

On selge, et erinevalt Euroopa Parlamendi saadikukohast ei saa kõik Euroopa Liidu ametikohad olla rahva poolt valitavad. Kuid seda enam tuleb arutada avalikkuses inimeste sobivust olulistele Euroopa Liidu ametikohtadele.

Meie esindaja kontrollikojas peab olema saanud positiivse vastuse nii Eesti avalikkuselt kui ka Euroopa Liidult. Kas Keit-Pentus Rosimannus saaks need vastused?