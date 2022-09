HARIDUS JA TEADUS ⟩ Nutikalt lähenedes on nutisõltuvus taltsutatav

Pikaaegse staažiga lastepsühhiaatri Anne Kleinbergi sõnul on digisõltuvus reaalne probleem, mis nõuab suuremat tähelepanu kui seni. «Kui vanemad on nutisõltuvad, ei suuda nad sageli ka oma lapsi aidata samasse lõksu mitte langemast. Selle tagajärjeks on, et hädavajalik vanemlik hool jääb nii sotsiaalses kui emotsionaalses plaanis napiks nagu iga teise sõltuvuse puhul,» toob ta esile lapsevanemate nutikäitumist ja -hügieeni kui üht suurimat mõjutajat.