Kolmekümne aastaga on mõned kombed välja kujunenud. Traditsioon on uute erakondade tulek. Oleme küll väike rahvas, aga tung poliitikat teha on suur. Kui õnnestub vähemalt viissada asjahuvilist kokku saada, on uus partei tehtud. Kõik märgid näitavad, et seekord on Toompeale püüdlejateks Eesti 200 ja ilmselt ka Parempoolsed. Mis me neist teame?