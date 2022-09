Jaan Männik ⟩ Rootslaste valimisteemad on sisseränne ja heaolu

Vasakpoolse bloki peaministrikandidaat on sotsiaaldemokraat ja praegune peaminister Magdalena Andersson. Parempoolse bloki peaministrikandidaat on moderaatide erakonna juht Ulf Kristersson. Seis nende blokkide vahel on pikemat aega olnud väga tasavägine. Tänase seisuga on Rootsi parlamendis kaheksa erakonda ehk neli vasak- ja neli paremblokis. Rootsi parlamenti pääsemiseks on valimiskünnis neli protsenti, mitte viis nagu meil.

Vasakblokki kuuluvate sotsiaaldemokraatide reiting on 28 protsenti. See erakond on rohkem kui sada aastat vana, ta on suure osa ajast peale Teist maailmasõda võimul olnud, olles ka Rootsi heaoluühiskonna ülesehitamise peaarhitekt. Praegune Vasakpartei on mitu korda nime vahetanud ja 65 aastat tagasi oli nimeks Rootsi Kommunistlik Partei. Nende reiting on üheksa protsenti. Viieprotsendise toetusega Rohelised on Rootsis väga vasakpoolne erakond ja nagu öeldakse «ühe teema partei», mis keskendub vaid rohepöördele. Seitsmeprotsendise toetusega Rootsi Keskerakond on aga poliitilise spektri keskel ja kuulus varem paremblokki. Kui vasakblokk võidab, on kõige suurem tüli uue valitsuse moodustamisel see, et Keskerakond peab endiste kommunistide Vasakparteid äärmuserakonnaks. Seega tekib Keskerakonnal küsimus, kuidas olla äärmuslastega samas valitsuses.