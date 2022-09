Martin Herem ja Rob Bauer ⟩ Sõda Ukrainas mõjutab oluliselt NATO kollektiivset julgeolekut

Tänavu veebruaris Venemaa Föderatsiooni poolt iseseisva Ukraina vastu algatatud provotseerimata sõda ei jäta ühtegi riiki puutumata. Maailma julgeoleku jaoks on alanud uus ajastu. Ja on kristallselge, et see konflikt on suurem kui Ukraina. Rahvusvahelistel reeglitel põhinev kord on rünnaku all. Ja selle kaitsmine on maailma vabade, demokraatlike riikide ülesanne.