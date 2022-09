Ene Kallas ⟩ Kas õpetajaks olemine on viimane pääsetee alandatutele?

Hiljutised uudised sellest, et inimesed, kes ühest või teisest ametist on pidanud loobuma, ja kohe varsti selgub, et nad arvavad end olevat loodud õpetajaks või on juba palgatud seda tööd tegema – just see paneb kulmu kergitama. Nagu oleks õpetajaks olemine see viimane õlekõrs ja pääsetee alandatutele ja solvatutele.