Kristjan Järvan ⟩ Kuidas jõuda viimase miili viimase otsani?

Eesti digiühiskonna arengukava 2030 seab eesmärgiks, et aastaks 2030 on kõigil Eesti elanikel ja ettevõtetel võimalus liituda vähemalt 100 Mbit/s internetiühendusega, mida saab suurendada kuni kiiruseni 1 Gbit/s ning kogu Eesti on kaetud 5G levialaga. See on suur väljakutse, eriti arvestades, et Eesti asustustihedus on Euroopa Liidu riikide hulgas tagantpoolt kolmas pärast Soomet ja Rootsit. See omakorda tähendab, et iga taristukilomeetri ehitus ja ülalpidamine, olgu selleks kõvakattega tee, elektriliin või valguskaablivõrk, maksab Eestis ühe elaniku kohta rohkem, kui oluliselt tihedama asustusega Kesk- või Lääne-Euroopas.