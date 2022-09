Intervjuu ⟩ Ukraina ajaloolane: iga hukkunud sõdur on ohverdus Ukraina vabaduse eest

Kui ma küsisin teilt mai lõpus, mida näitasid sõja esimesed sada päeva, siis te vastasite, et esiteks tegi Vladimir Putin Ukrainat rünnates oma elu suurima vea. Teiseks, et ukrainlased tunnevad väga tugevat optimismilaengut. Ja kolmandaks, et see sõda kestab kaua. Mida on näidanud sõja järgmised sada päeva?

Ma arvan, et laias laastus kõike sedasama. Selle vahega, et Putin ei teinud mitte ainult suurt viga, vaid ta on sooritanud kohutava kuriteo. Seda, et ukrainlased on säilitanud samasuguse optimismi, näitab augusti algul läbi viidud küsitlus. Ülekaalukas enamus ukrainlasi usub endiselt, et sõda lõppeb meie võiduga (77 protsenti usuvad kindlalt ja 15 protsenti arvavad ka pigem nii – J. P., uuringuga saab tutvuda https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/den-nezalezhnosti-ukrainy-serpen-2022p), samuti usuvad nad positiivsetesse arengutesse pärast sõda.