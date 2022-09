JUHTKIRI ⟩ Kultuur vajab püsimiseks stabiilset riiki

Eile avalikuks saanud Eesti kultuurivaldkonna organisatsioonide kiri ütleb, et kultuuris peavad kasvama kultuuriinimeste palgad ja tegevustoetused. «Kultuur – see on meie majanduse ja ühiskonna mootor,» kirjutavad nad.

Kultuuriinimesed viitavad ka sellele, et kultuur on oluline osa Eesti majandusest. Kultuur annab tööd ja leiba paljudele ning nii mitmedki saavad tööd ka kultuuriasutusi teenindades.

Ent kultuur on ka midagi enamat – ilma eesti kultuurita pole ka Eesti riiki. Eesti riik ja eesti kultuur on omavahel sümbioosis, kusjuures eesti kultuur on Eesti riigist hulga vanem. Sestap tuleb kultuuritegelaste muret tõsiselt võtta.

Kultuuriinimesed kirjutavad, et tänane palgasurve ületab oma erialal tegutsemise soovi, «mistõttu on üha keerulisem motiveerida kõrgelt kvalifitseeritud ja aastaid koolitatud eksperte kultuurivaldkonnas jätkama». Kultuuriinimesed rabavad tööd teha mitme koha peal, et hing sees püsiks. See aga tähendab paratamatult, et kannatab tehtava töö ehk kultuuriloomingu kvaliteet.

Meenutagem, et kultuurivaldkond oli raskustes juba ammu enne hinnarallit. Koroonapandeemia tabas kultuurivaldkonda iseäranis valusalt, sest enamik kultuuriasutusi pidi oma uksed sulgema. Kinod, teatrid, kunstisaalid jne seisid tühjalt. Paljud artistid kaotasid töö või pidid leiba teenima väljaspool oma eriala. Kirjanikke ja tõlkijaid tabas valusalt laenutushüvitiste kärbe.

Loodame, et ka valitsus on valmis dialoogi pidama ja nägema riigi arengut kui tervikut. Eesti kultuur pole midagi, mida kergekäeliselt ignoreerida.