Tiit Lepasaar ⟩ Me suhtume kliimakriisi, nagu oleksime tantsuõhtul Titanicul

Meie praegune «hea elu» on välja kujunenud kolmesajaaastase tööstusrevolutsiooni jooksul. Nüüdseks on see kõik minevik ja me ei pääse oma eluviisi kardinaalsest muutmisest, kirjutab Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud Tiit Lepasaar.