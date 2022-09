Raivo Vare ⟩ Vene gaasiga ei tasu enam arvestada

Vene gaasiga ei tasu enam arvestada, sest Putin on selgelt loobunud seni kasutusel olnud mimikrist, et põhjendada gaasi tarnepiiranguid Euroopasse. Need algasid, nüüdse tagantjärele tarkusena, tegelikult juba möödunud aasta kevadel. Teades, et ta läheb sõtta, hakkas Moskva vaikselt piirama gaasitarneid, seletades, et tegu on vaid tehnilise turu eripäraga. Hiljem, juba sel aastal, võeti tarnepiirangute puhul kasutusele selgelt otsitud tehnilist laadi põhjendused. Nüüd on ka nendest loobutud ning Gazprom, kelle töö ja majandustulemus seeläbi edaspidi kõige rohkem kannatab, hoopis ironiseerib videos avalikult oma peamise kliendi Euroopa tarneraskuste üle.