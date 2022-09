Mart Kuldkepp ⟩ Venemaa strateegiline valearvestus

Vene lootused on sellel, et energiatarnetega manipuleerimine annab sügise ja talve kätte jõudes võimalusi värsketeks infooperatsioonideks, millega lääne ühiskondi lõhestama asuda. Juba ongi Tšehhis ja Saksamaal toimunud esimesed sadade ja tuhandete osavõtjatega meeleavaldused, kus äärmusparempoolsed ja -vasakpoolsed jõud valitsuse välis- ja energiapoliitika vastu ühiselt välja astusid, nõudes Ukrainale relvaabi andmise lõpetamist ning Nord Stream 2 kasutusele võtmist.

Selliste kohalike jõudude kaasamine on oluline, kuna Vene propaganda ei suuda ainult Vene territooriumilt lähtudes suurt midagi korda saata. Alati on vaja võimendajaid, kes Moskva heaks kiidetud narratiivid vastu võtaksid, et need kodumaises poliitilises võitluses relvadena käiku lasta. Neid n-ö kasulikke idioote veel jätkub.