Tuleb välja, et Eestimaal leidub inimesi, kes on nõus maksma sadu eurosid nelja päeva pikkuse šokikogemuse eest. Maksma selle eest, et endale labidaga haud kaevata, kirstu pugeda ja üksteist elusalt mulla alla matta. Seda selleks, et saada aimu, mis tunne on elusalt kirstus lebada. Kuulda, kuidas peotäite kaupa mulda kirstukaanele visatakse. Mis tundeid tekitab oma hüvastijätukirja kirjutamine ja selle ette lugemine.