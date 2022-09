Juhtkiri ⟩ Ka võitlus hinnatõusuga suurendab tavainimese kulusid

Ebameeldivad uudised hinnatõusu rindelt said sel nädalal lisa teatega, et Gazprom lõpetab maagaasi tarnimise Euroopasse, kui Venemaa-vastaseid sanktsioone ei tühistata. Loomulikult muudab see maagaasi kallimaks, mis ähvardab edasi kanduda teistessegi hindadesse.

Tavainimese jaoks ähvardab inflatsioon mõistagi kaubad ja teenused kallimaks muuta. Eestlasele aga on harjumatum see, et meil võib hakata tunda andma inflatsioonivastase võitluse kulu ehk intressimäärade tõus. Eluasemelaenu võtnul tasub targu arvestada sellega, et tema igakuine tagasimakse võib kasvada sadu eurosid.

Lisaks hinnataseme tõusuga kaasnevale ostujõu vähenemisele tekitab inflatsioon ka ebakindlust tuleviku ees ja muudab seda, millele inimesed raha kulutavad. Tarbijatel tekib stiimul osta kaupu ette, kuna need võivad tulevikus kallineda. Eraisikutel väheneb aga stiimul säästa ja ettevõtetel investeerida, sest tulevikuootused muutuvad ebamääraseks. Inflatsioon kipub kahjustama just fikseeritud sissetulekuga inimesi ehk palgatöötajaid ja pensionäre.

Kui kiire inflatsioon kestab pikemalt, siis kipub see juba toitma iseennast – hinnad tõusevad, mille peale töötajad nõuavad rohkem palka, mis kasvatab kulusid, mis tekitab omakorda survet hindu tõsta ja nii edasi. Selline inflatsioon vallandus läänemaailmas viimati 1970. aastatel ja selle pidurdamise hinda kirjeldas Hardo Pajula eilses Postimehes – 1981. aastal ulatus USAs intressimäär üle 20 protsendi.