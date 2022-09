Viktor Jerofejev ⟩ Pealekaebamine hävitab inimese renomee

Praegu saadame viimsele teekonnale kõik need vene kultuuritegelased, kes otsustasid avalikult ja ausalt hakata riigiduuma ja teiste võimuorganite kaitse all pealekaebajaks, koputajaks, informaatoriks ja nõiakütiks. Viimsele teekonnale? Nojah. Sellistele pannakse rist. Ent kas tasubki isegi irooniliselt matta maha neid, kes on otsustanud saada parandamatuks?