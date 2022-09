Edgar Kaskla ⟩ Kas USAs on tulemas kodusõda?

Kriisiolukorra põhjus on endine president Donald Trump ja tema pooldajad, kes on ligi kaks aastat hiljem ikka veendunud Trumpi võidus 2020. aasta presidendivalimistel Joe Bideni vastu ning nõuavad tema naasmist Valgesse Majja. Trump kihutab neid sõnavõttudega tagant. Hiljuti selgus, et Trump võttis endaga Valgest Majast kaasa mitukümmend kasti dokumente ja viis oma Florida kodusse Mar-a-Lagosse.

Kõik presidendi ja valitsuse dokumendid kuuluvad Ameerika riigile, seega saadetakse need riiklikku arhiivi. Kui selgus, et paberid puudusid, saadeti riiklik politsei- ja luureorganisatsioon FBI neid Mar-a-Lagost kohtuliku tõendiga otsima ning sealt ka leiti. Trump ja tema fännid leiavad aga, et otsing on osa suurest konspiratsioonist, mille siht on Trumpi vaikimine ja Bideni taktikepi all autoritaarse riigi sisseseadmine.