Aivar Jürgenson ⟩ Oleks aeg lasta multikulti ideoloogia allavoolu

Olukorras, kus suur osa Eestis elavatest venelastest on kaasa läinud putinistliku sõjahüsteeriaga, on saanud üha selgemaks, kui kaugel oleme tegelikult sidusast mitmekultuurilisest ühiskonnast. Narva tanki ja teiste punamonumentide teisaldajaid sõimatakse süüdimatult fašistideks, mis näitab, et ühe osa Eestimaa elanike identiteet kristalliseerub üha putinistlikumaks. Nende ja eestlaste väärtusruumid ei puutu omavahel kokku, kirjutab etnoloog ja folklorist Aivar Jürgenson.