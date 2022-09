JUHTKIRI ⟩ Ettevõtted vajavad energiasõjas Venemaaga tuge

Tegemist on tõsise väljakutsega. Kui elanikkonna ja ettevõtete kannatus kõrgete energiahindade või varustuskindluse probleemide tõttu katkeb, võib kaduda ka seni tugevana püsinud toetus Ukrainale. Ja Venemaa on osav tarbijaühiskondade nõrkusi ära kasutama.

Lääne avaliku arvamuse mõjutamisel saab Putin toetuda talle lojaalsetele välisvenelaste kogukondadele, kes ongi juba mitmes riigis korraldanud meeleavaldusi, et sealne valitsus lõpetaks Ukraina toetamise ja hakkaks energiakriisis toetama oma riigi kodanikke. Kui Euroopa ei leia Venemaa energiablokaadile mõjuvat kaitset, siis võib karta, et sellised lavastatud meeleavaldused võivad leida majandusraskuste süvenedes hulgaliselt kaasaminejaid.

Tänase lehe majanduskülgedel on ülevaade Euroopa võimalikest vastusammudest Venemaa käitumisele, samuti Eesti ettevõtjate ootustest üha süveneva energiakriisiga toimetulekuks. Sisuliselt ei ole praegune kriis kergem või väiksema majandusliku mõjuga kui hiljutine koroonapandeemia. Toona rakendas EL ulatuslikku abimeetmete paketti majanduse toetamiseks, samasugust on vaja ka eesolevas kriisis.

Nii nagu koroonakriisi ajal, mõjutab ka praegune energiasõda erinevaid ettevõtlussektoreid erineval määral. Kõige rohkem kannatavad energiamahukad ettevõtted, mille kasumimarginaal on traditsiooniliselt madal, nii et energiahinna tõus tooks kaasa pankroti. Probleeme on ka teistel ettevõtetel, kus mingitel tundidel tuleks tegevus ülikõrge elektrihinna tõttu lihtsalt peatada, mida paljudel pole võimalik teha. Kokkuvõttes kandub kõrge elektrikulu hinnatõusuna edasi tarbijale, mis hoiab kõrgel inflatsiooni.