Mis teeb veel plasti nii imeliseks peale selle, et selle tootmine on võimalik ülisuurtes mastaapides? Ükski elukas, olgu putukas või bakter, ei söö seda! Seepärast on plast nii imeline pakend, odav ja võimaldab tohutult vähendada toiduraiskamist. Üks viljake läheb mädanema, aga näe, mädanik ei levi, sest kiht kilet on vahel. Ja see kiht kilet ei maksa praktiliselt midagi!