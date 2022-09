Rainer Kattel ⟩ Uus laine rohelist tööstuspoliitikat on värskelt alanud

Ameerika rokkmuusika gigandi REM esimesi hitte oli 1987 ilmunud «It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)», mida võiks tõlkida kui «Käes on meie maailma lõpp (aga mina tunnen end hästi)». Kliimakatastroofi ja rohepöördega on paljudel meist samasugused emotsioonid. Me saame ratsionaalselt aru, et kliimasoojenemine toimub ja selle tagajärjed on juba täna paljudes maakera piirkondades katastroofilised. Ja võivad ka meile siin Eestis kunagi olla katastroofilised. Aga täna on ju kõik veel hästi. Ja teisalt, kui palju ikkagi minu kui üksikindiviidi käitumisest sõltub? Kui valida on, kas ehitada tuulepark või sorteerida iga päev prügi, siis tundub ju mõistlikum valida tuulepargi ehitamine minu maksude abil.